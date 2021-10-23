الرياضة استثمـار علـى ملعب «إكسبو»

رضا سليم (دبي)

تحولت الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة التي تقام خلال الفترة الحالية في دبي، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، إلى فرصة ذهبية للاستثمارات الرياضية عبر الاطلاع واستغلال الفرص المتاحة والبيئة الاستثمارية والتشريعات الحكومية، الداعمة للاستثمار في جميع المجالات وبحث الفرص الاستثمارية في دبي، والاطلاع على التسهيلات الكبرى في هذا المجال، خاصة أن هذه الأحداث تقام خلال فترة الحدث الكبير«إكسبو 2020»، الذي يجمع العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، مما يجعله فرصة للمشاركين في البطولات من اللاعبين والوفود المرافقة للاطلاع على هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة.

وتجمع دبي عمالقة الاستثمارات الرياضية من خلال استضافة كأس العالم للكريكيت وكأس العالم للشركات لكرة القدم، وهو ما يمثل لقاءً يجمع الرياضة مع المال والاستثمارات على أرض الملعب، حيث تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ملاعب مدينة دبي الرياضية لمتابعة القمة المرتقبة بين الهند وباكستان في كأس العالم للكريكيت، وكذلك اليوم الختامي لكأس العالم للشركات لكرة القدم، الذي يفتح المجال للشركات العالمية التي تعمل في مختلف المجالات والمشاركة في البطولة.

وتتنافس 16 شركة من 14 دولة من مختلف قارات العالم، في النسخة الثالثة من كأس العالم للشركات لخماسي كرة القدم 2021، التي تنظمها شركة هاي فايف للفعاليات الرياضية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات «فيفكو»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتقام اليوم الأحد مباريات نصف النهائي، وتليها مباراة المركز الثالث التي تقام قبل المباراة النهائية، وتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من شركة بي دبليو سي من الإمارات، وشركة جالاكتيكوس من نيجيريا، وشركة سينرجي من أيرلندا، وموناكو، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من شركة شلهوب من الإمارات، وشركة وموجو من كندا، وشركة باندو من بنجلاديش، وشركة إي سي دبليو بي من المغرب، وفي المجموعة الثالثة كل من شركة بي إم يو من جمهورية مالي، وشركة فيتول من سويسرا، وشركة رافسنجان من إيران، وشركة ساب من المملكة العربية السعودية، وتضم المجموعة الرابعة كلاً من شركة رماية من السعودية، وشركة كوربريت فوتبول إنجلاند من المملكة المتحدة، وشركة سونيدي من تونس، وشركة نيوترال فويلز من لبنان.

وقال ألبرت زبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات «فيفكو»: نحن سعداء للغاية لتنظيم البطولة لأول مرة في دبي، التي أصبحت من أكثر المدن التي يفضلها الرياضيون في العالم لما يتوفر فيها من المنشآت الرياضية والسياحية الحديثة والمتنوعة، وتطور وسائل النقل ومراكز التسوق والترفيه فيها، كما توجد فيها كافة المرافق التي تساعد على نجاح البطولة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط، بعد إقامة النسختين السابقتين في مونتريال بكندا عام 2018، وفي موناكو عام 2019.

وتعد بطولة كأس العالم للشركات، هي البطولة الأولى لكرة القدم للشركات في العالم، ومتاحة أمام الدول الأعضاء في «فيفكو»، وتقام البطولة سنوياً في مكان مختلف لمنح الفرصة للأعضاء للالتقاء والمرح واكتشاف موقع جديد، وكانت المكسيك قد فازت بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في مونتريال، فيما فازت إيران بلقب النسخة الثانية التي أقيمت في موناكو.

وتعتبر«فيفكو» هي الجهة العالمية المسؤولة عن كرة القدم للشركات، تأسست في عام 2009 ويتواجد مقرها في مونتريال في كندا، وتتواجد في 60 دولة، وتدير 2.7 مليون لاعب، وتعمل مع أكثر من 100 ألف شركة حول العالم، وتنظم سلسلة بطولات كأس العالم للشركات سنوياً.