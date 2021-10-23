بحضور 50 شركة عالمية.. راشد بن دلموك يفتتح ملتقى «دبي لشركاء الفروسية»





دبي (وام)

افتتح الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، ملتقى دبي لشركاء الفروسية في مضمار ميدان العالمي اليوم، بمشاركة واسعة من نخبة صناع القرار وملاك الخيل، وأكثر من 50 شركة عالمية مختصة في قطاع الفروسية، وذلك في إطار المكانة الرائدة لإمارة دبي كوجهة عالمية لصناعة الفروسية ومستلزماتها.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عن سعادته بالإقبال الكبير والمشاركة المميزة من مختلف الشركات المعنية بعالم صناعة الخيل والفروسية، لا سيما وأن الملتقى الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، يعتبر بمثابة فرصة لالتقاء مربي الخيول من مختلف أرجاء العالم، للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات المعنية بهذا القطاع.

وقال الشيخ راشد بن دلموك: في إطار التوجيهات المستمرة والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة الآباء والأجداد، يتم تنظيم الملتقى بصورة سنوية، بعد الانطلاقة الناجحة والإقبال الكبير من قبل العديد من الملاك والمدربين وصناع القرار على الحضور.

وأشاد بالنقلة النوعية المتواصلة لرياضة الفروسية وسباقات الخيل بفضل الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة من القيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يسعى دائماً لتقديم الصورة المشرفة لدولة الإمارات، مؤكداً استمرار العمل لضمان نمو وازدهار رياضة الفروسية، عبر إعداد خطة واضحة المعالم لتقديم كل ما يلبي طموحات وتطلعات مجتمع رياضة الفروسية والمهتمين بسباقات الخيل.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن المهتمين بالخيل يبحثون دائماً عن أفضل الخيارات والحلول في مستوى التغذية أو استخدام التكنولوجيا الحديثة أو غيرها من المنتجات التي تساهم في التطوير للملاك أو المدربين، موضحاً أن الملتقى بما يضمه من أجنحة، يخدم المهتمين بهذا القطاع خاصة في ظل وجود تنوع سيساهم في إثراء ساحة الفروسية بكل ما هو جديد.

حضر الملتقى، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل.