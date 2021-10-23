سيلفا: لا توجد أسرار أو أبواب مغلقة!



الفجيرة (الاتحاد)



أكد الاسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم جاهزية «الأبيض» فنياً وبدنياً للمباراة الأولى، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تنطلق غداً في إمارة الفجيرة، حيث يستهلها المنتخب بمواجهة قيرغيزستان، في افتتاح مشواره بالتصفيات التي نأمل أن يكون طريقنا فيها ممهداً للنهائيات، وأشار إلى أن «الأبيض» يبحث عن نتيجة إيجابية في لقائه الأول لتمنح اللاعبين الدفعة المعنوية المطلوبة، وأوضح أن أول مباراة في البطولة تحتاج إلى تركيز عالٍ.

وعن معرفته بالمنتخبات المنافسة في المجموعة وقيرغيزستان، أكد سيلفا أن الأوراق أصبحت مكشوفة للجميع، وفي كرة القدم الحديثة لا توجد أسرار أو أبواب مغلقة، أما عن مواجهة قيرغيزستان، قال: نحترم المنتخب القيرغيزستاني الذي يمتاز بالقوة البدنية ولديه مجموعة من العناصر الجيدة وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعاً لبقية مشوار التصفيات، ونوه بأهمية الأداء التركيز والالتزام والانضباط التكتيكي.

وشدد مدرب منتخبنا على ضرورة احترام جميع منتخبات المجموعة بغض النظر عن أسمائها، خاصة أن فرق الشباب في هذه المرحلة العمرية عادة ما تقدم مستويات جيدة بفضل الحماس الكبير والرغبة الجادة للاعبين، ولهذا يجب عدم التهاون مع أي فريق، وعلينا القتال للفوز في كل مباراة.

وتمنى سيلفا أن يظهر لاعبو منتخبنا خلال التصفيات بمستواهم الطبيعي، واعتبر أن الإعداد رغم قصر الفترة الزمنية كان جيداً إلى حد كبير، حيث خاض الفريق أربع مباريات ودية أمام مدارس كروية مختلفة، مشيداً بالانضباط والروح الحماسية العالية لدى لاعبيه، وإصرارهم على تقديم أفضل العروض وتحقيق تطلعات الجماهير.