صراع البايرن ودورتموند على صدارة البوندسليجا يشتعل





برلين (د ب أ)

عزز فريق بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه الساحق على ضيفه هوفنهايم 4 /صفر، في الوقت الذي فاز فيه بروسيا دورتموند على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 3 1/ اليوم السبت بالمرحلة التاسعة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها من البوندسليجا فاز لايبزيج على ضيفه جرويتر فورت 4 - 1 وفرايبورج على مضيفه فولفسبورج 2 /صفر.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين حملا توقيع سيرج جنابري، والقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 16 و30، وألغى الحكم هدفاً سجله جنابري في الدقيقة الثامنة بعد الرجوع لتقنية "فار".

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة أحرز المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الثالث للنادي البافاري، وبعدها بخمس دقائق سجل الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الرابع. الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة في المركز العاشر ورصيد بيلفيلد عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد شوكو أرينا، تقدم دورتموند بثلاثة أهداف عن طريق ايمري تشان من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وماتس هوميلز في الدقيقة 45، وجودي بيلينجهام في الدقيقة 72، وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رد فابيان كلوس بهدف من ضربة جزاء لبيلفيلد.

وعلى استاد ريد بول أرينا، قلب لايبزيج تأخره بهدف أمام فورت إلى فوز كاسح برباعية. وانتهى الشوط الأول بتقدم فورت بهدف سجله برانيمير هيرجوتا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد يوسف بولسن بهدف التعادل للايبزيج، ثم أضاف إيميل فورسبيرج الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53، وسجل دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثالث للايبزيج في الدقيقة 65، وتكفل هوجو نوفوا بالهدف الرابع قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 14 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الأخير. وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، حسم فرايبورج فوزه على مضيفه فولفسبورج بهدفين، حملا توقيع فيليب لينهارت ولوكاس هويلير في الدقيقتين 28 و.68 الفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فولفسبورج عند 13 نقطة في المركز الثامن.