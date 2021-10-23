ميكالي: نأمل أن نكون في وضع جيد



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب الظفرة، أن مواجهة فريقه أمام النصر الاثنين المقبل في إياب كأس رابطة المحترفين، تأتي في وضع ضاغط، وقبل 3 أيام فقط من لقاء الفريق مع الوحدة في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، لذلك فكل تركيزنا على استشفاء اللاعبين وتخفيف الحمل عليهم خلال التدريبات، حتى يكون الفريق في وضع جيد خلال المباراة، التي أتمنى أن يكون الحظ فيها بجانبنا، وأن نتمكن من تحقيق نتيجة تقودنا للدور الثاني، بعد خسارة الفريق في الذهاب (1 - 3).

وقال ميكالي: سنحافظ على ذات الطريقة التي لعبنا بها لقاء عجمان الأخير، وأتشاور مع الجهاز الطبي للوقوف على جاهزية اللاعبين.

من جانبه عبر حمدان المحرمي مهاجم الظفرة، عن سعادته وزملائه بالفوز على عجمان، وقال: يجب أن نكون في حالة ذهنية جيدة أمام النصر، والفريق مطالب بتعويض نتيجة مباراة الذهاب بعد التطور الكبير الذي ظهر على الأداء، وأتمنى أن يحالفنا الحظ أمام فريق يعد من بين المتميزين هذا الموسم.