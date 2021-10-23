الشارقة والعنبري «نهاية الرحلة»



علي معالي (الشارقة)



قررت شركة الشارقة لكرة القدم الاستغناء عن عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين الإسباني خوان كارلوس المدرب المساعد بـ «صفة مؤقتة»، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار الاستغناء عن العنبري، بعد الخسارة القاسية أمام النصر بـ «ثلاثية»، في الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» وقبل مباراة عجمان في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين يوم الاثنين المقبل.

وكان العنبري قد أعاد «الملك» إلى منصات التتويج بعد غياب، حيث تُوج الفريق بلقب الدوري موسم 2018 - 2019 وكذلك «السوبر»، وظل «الملك» بين فرق المقدمة، ولكنه هذا الموسم وبشكل مفاجئ تراجع في وقت تمت فيه تعاقدات جيدة على مستوى الأجانب والمواطنين، رغم الاستغناء عن البرازيلي إيجور كورونادو.

وعقب الهزيمة من النصر تعالت أصوات عشاق «الملك» بضرورة التغيير، حتى يخرج الفريق من كبوته، وهناك العديد من الأسماء المطروحة أمام شركة الكرة، وربما يكون المدرب المقبل قد تولى قيادة أندية «دورينا» حيث هناك تكهنات بالتفاوض مع الروماني كوزمين أو الأرجنتيني رودولفو.

