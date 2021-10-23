خوان كارلوس: الشارقة مطالب بالخروج من كبوته سريعاً



علي معالي (الشارقة)

أكد خوان كارلوس المدرب المؤقت لفريق الشارقة بعد استغناء إدارة النادي عن خدمات عبد العزيز العنبري، أهمية المباراة القادمة أمام عجمان في كأس المحترفين، قائلاً: علينا الخروج من الكبوة الأخيرة وطي صفحة الماضي سريعاً، كي نتمكن من دخول المرحلة القادمة بشكل قوي، خاصة أن لدينا فريقاً جيداً، ونمتلك عناصر قوية.

وأضاف: علينا احترام فريق عجمان كونه فريقاً قوياً، وأن نعمل على تحقيق نتيجة إيجابية ننطلق من خلالها نحو الأمام.

وقال: لا يشغلني الفريق الآخر بقدر اهتمامي بالشارقة الذي تقع عليه ضغوط نتيجة ما تحقق من نتائج مؤخراً.

وتابع: كان من المفترض أن تكون نتيجة المباراة الأولى أمام عجمان أفضل مما انتهت عليه، لندخل مباراة الاثنين بأريحية، ولكن في كل الأحوال ليس أمامنا سوى خيار الخروج بنتيجة إيجابية، وعلى الشارقة باعتباره فريقاً كبيراً أن يحارب في كل الجبهات وينافس في كل الألقاب.