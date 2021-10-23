11 حكمة في دورة «الفار»





دبي (الاتحاد)

انطلقت في دبي محاور دورة الاتحاد الآسيوي لحكمات تقنية الفيديو المساعد «الفار» التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم للفترة من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 11 حكمة من تسعة اتحادات وطنية هي الإمارات، أستراليا، الهند، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، ميانمار، أوزبكستان وفيتنام.

ورحب محمد عمر الشمري نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة، بمحاضري الاتحاد الآسيوي والحكمات المشاركات، متمنياً للجميع الاستفادة من المحاضرات التي ستُعقد على مدى عشرة أيام.

وأكد أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة تحرص على زيادة خبرات كافة المنتسبين لمنظومة التحكيم الإماراتية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تستضيفها وتنظمها بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به حكام كرة القدم من مجلس الإدارة والهادف للتطوير ومواصلة تواجد الحكم الإماراتي في البطولات القارية والدولية.

ويُقدم محاور الدورة نخبة من المحاضرين الآسيويين يتقدمهم السعودي علي الطريفي، والماليزية ويدا شمسوري، والأسترالي أناز هاكان، وتشتمل على سلسلة من المحاضرات النظرية بقاعة المؤتمرات في فندق الغرير، إلى جانب التطبيقات العملية على أجهزة التقنية في ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

وتشارك في الدورة من الإمارات الحكمة الدولية خلود الزعابي التي تم اختيارها في وقت سابق ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 المقررة في أستراليا ونيوزيلندا كحكمة فيديو.