تشيلسي يعزز صدارة «البريميرليج» بسباعية نورويتش



لندن (د ب أ)

عزز فريق تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على نورويتش سيتي 7 / صفر اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من المسابقة، مستفيداً من تألق ماسون مونت الذي سجل ثلاثية «هاتريك» للفريق.

وافتتح ماسون مونت التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف كالوم هودسون أودوي ورييس جاميس الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 18 و42 . وفي الشوط الثاني، سجل بن تشيلويل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 57 ثم جاء الهدف الخامس للفريق في الدقيقة 62 وسجله ماكس آرون لاعب نورويتش سيتي بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، سجل ماسون مونت الهدف الثاني له والسادس لتشيلسي، من ضربة جزاء، ثم أكمل اللاعب ثلاثيته (هاتريك) بإضافة الهدف السابع لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام ليفربول، الذي يتأهب لمواجهة مانشستر يونايتد غداً الأحد في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند نقطتين في المركز العشرين الأخير حيث تلقى الهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل تعادلين.