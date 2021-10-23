«عموري».. عام بلا مباريات!





منير رحومة (دبي)

أكمل عمر عبدالرحمن لاعب شباب الأهلي عاماً بلا مباريات، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، حيث خاض آخر مباراة يوم 23 أكتوبر 2020، مع فريقه السابق الجزيرة أمام الظفرة، وشارك خلال 27 دقيقة فقط، قبل أن يغادر الملعب مصاباً.

ولم يظهر «عموري» إلى الآن مع شباب الأهلي الذي انضم إليه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يواصل مرحلة التأهيل واستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وأثرت الإصابات بشكل كبير في مسيرة «عموري» المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، مما أبعده عن الملاعب لفترات طويلة، وغاب عن المسابقات المحلية، والمشاركات الدولية.

وتراجع ظهوره بشكل واضح في الملاعب، حيث لعب في بداياته مع العين 142 مباراة، ثم انتقل إلى الهلال السعودي، ولم يلعب إلا 5 مباريات، وبعدها انتقل إلى الجزيرة، ولعب 21 مباراة خلال موسم ونصف الموسم، وأخيراً انضم إلى شباب الأهلي، ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن.