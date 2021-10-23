31 نقطة تمنح «سلطان النصر» لقب الأفضل بجولة السلة

علي معالي(دبي)

فرض صالح سلطان لاعب نادي النصر نفسه على الجولة الثالثة من بطولة دوري رجال السلة، متفوقاً على كل اللاعبين الأجانب والمواطنين بتسجيله 31 نقطة من أصل 88 نقطة، فاز بها «العميد» على شباب الأهلي 88 - 84، في قمة جاءت مثيرة من كافة الجوانب، خاصة وأنه الفوز الأول للنصر على «الفرسان» منذ 922 يوماً.

ويقود صالح «32 عاماً» فريقه بقوة هذا الموسم أملاً في تحقيق لقب الدوري، حيث أثبتت المباراة الأخيرة تفوق صالح سلطان على أجانب فريقه وكذلك أجانب شباب الأهلي من كافة الجوانب.وسجل أجانب النصر الثلاثة 43 نقطة في المباراة، بواقع 16 نقطة للسنغالي مامادو نداي، والذي يلعب بصفة مواليد الدولة، و15 نقطة للمحترف الفرنسي أريستيد مندي، و13 نقطة للأميركي بلال سوني، وفي المقابل سجل محترف شباب الأهلي الأميركي نيكولاس 27 نقطة.

ويرى المصري حسام الوكيل المدرب المساعد لفريق النصر، أن صالح سلطان موهبة عالية المستوى وقدم مباراة ممتازة مع بقية زملائه أمام فريق قوي بحجم شباب الأهلي حامل لقب الدوري.

وقال الوكيل أن قاسم النعيمي عضو مجلس إدارة النادي، كلفني قبل انطلاق الموسم بتجميع الفريق في بداية فترة الإعداد خلال شهر يوليو الماضي، وضرورة التركيز على مجموعة من اللاعبين الشبان، وذلك لحين قدوم المدرب الصربي إيفان.

وأضاف: بمشاركة فريد القيواني مشرف كرة السلة بالنادي، قمت باستقدام 3 عناصر من اللاعبين المواطنين الجدد، بالإضافة إلى استقدام لاعبين مقيمين على مستوى متميز، بجانب السنغالي «المقيم» مامادو، لتغطية مركزي اللاعبين المحترفين بنسب تسجيل ممتازة بمتوسط 45 نقطة لكل مباراة، هذا بالإضافة إلى نجاحهم في القيام بالأدوار الدفاعية.

وأضاف: صالح سلطان قائد متميز في الوقت الراهن وأدى مباراة شباب الأهلي الأخيرة بتركيز كبير، لذلك سجل أعلى نسبة نقاط بين لاعبي الفريقين.

ويشعر صالح بالعبء الكبير كونه من أكبر اللاعبين ولديه طموح يريد تحقيقه مع الجيل الجديد من شباب النصر، في ظل الدعم والاهتمام الذي نجده من مجلس إدارة شركة الألعاب برئاسة عبدالرزاق الهاشمي.