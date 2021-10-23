زيزو بطل النسخة الأولى لتنس «تاي بريك دبي»





دبي(الاتحاد)

توج زيزو بيرجز بلقب بطولة «تاي بريك تنز دبي» للتنس، والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب "كوكا كولا أرينا"، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز، ليحرز جائزة البطولة البالغ قيمتها 500 ألف درهم.

ووصل بيرجز إلى النهائي بعد فوزه على داستن براون في المباراة الأولى، ثم تخطي جايل مونفيس في نصف النهائي، ليلاقي بالنهائي تايلور فريتز. وقال يبرجز بعد التتويج باللقب: هذا شيء لا يُصدَّق فعلاً، فأنا لم أكن على معرفة كاملة بنمط مباريات تاي بريك تنز، إذ إننا متعوّدون على خوض مباريات طويلة، وهو ما قد يرافقه في النهاية القليل من التوتر في بعض الأحيان، لكن هذا النمط من البطولة يشهد توتراً في كل الأوقات! وهو أمر شيّق بالنسبة للجمهور كما إنه جزء رائع من المسيرة لأن تصبح لاعب تنس مميّز أيضاً.

يذكر أن بطولة "تاي بريك تنز دبي" تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وقد جرى تنظيمها بدعم من مجلس دبي الرياضي وراعي الحدث "زون"، منصّة الألعاب الإلكترونية والعملة الرقمية المشفّرة.

وإلى جانب البطولة الرئيسية، أقيمت بطولة للشباب الصغار، شهدت الكثير من الحماس أيضاً واستعرضت مهارات عالية في رياضة التنس بين الناشئين في الإمارات، وذلك بعد أسابيع من التصفيات. وفي نهائي بطولة الفتيان تحت 18 سنة، فاز رائد رزفي البالغ من العمر 14 سنة على هنري مايكل البالغ من العمر 15 سنة بنتيجة 12 - 10. وفازت روزالين علي يوسف «16 سنة» بفئة الفتيات تحت 18 سنة، بفوزها على كومبا نيانجادو «17 سنة» بنتيجة 10 - 8 .