«الأبيض الأولمبي» يبدأ «الحلم الآسيوي» أمام قيرغيزستان



فيصل النقبي (الفجيرة)



«الحلم الآسيوي» يبدأ من الفجيرة.. غداً «الأحد» موعدنا مع ضربة البداية.. «الأبيض الأولمبي» يدشن تصفيات المجموعة الخامسة التي تقام في ضيافة الفجيرة، والمؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمقررة في أوزبكستان العام المقبل.

ويشهد استاد الفجيرة مباراتين غداً، يلعب منتخبنا مع قيرغيزستان، في الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً، وعُمان مع الهند في الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويخوض «الأولمبي» المباراة الثانية مع الهند في الساعة الثامنة مساء يوم 27 أكتوبر الحالي، والثالثة أمام عُمان في الساعة الرابعة والربع عصر 30 أكتوبر.

ويتأهل إلى نهائيات «أوزبكستان 2022» صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

وتقام مباريات التصفيات أمام 80 % من سعة مدرجات الملعب، كما صرح محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، لافتاً إلى أن الكوادر الإماراتية قادرة على تنظيم أكبر البطولات وسط جاهزية تامة.

وتدربت الفرق الأربعة المشاركة بالملعب الرئيسي، وفقاً لجدول أعدته اللجنة المنظمة، حيث حددت توقيت المران لكل منها حتى نهاية التصفيات، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن وجود فحوصات كورونا مجانية في استاد الفجيرة يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، من أجل تسهيل مهمة الإعلاميين وغيرهم لتأدية عملهم.

واستعد «الأبيض الأولمبي» للتصفيات بسلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية ولعب مباريات ودية مع عدد من المنتخبات الآسيوية والخليجية وأميركا الجنوبية، أهمها البرازيل قبل تتويجه بالميدالية الذهبية في «أولمبياد طوكيو»، والمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة الإسباني دينيس سيلفا، على تهيئة اللاعبين لخوض التصفيات التي تشهد مشاركة 39 منتخباً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة.

أكد سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ثقته بقدرة منتخبنا الأولمبي على تخطي عقبة قيرغيزستان وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوار التصفيات، مشيراً أن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين أصحاب مهارة فنية عالية في مختلف المراكز، رغم عدم مشاركة أغلبهم بشكل أساسي مع أنديتهم في الدوري، وهو الأمر الذي يُدركه الجهاز الفني الذي سعى خلال الحصص التدريبية الأخيرة على وضع الخطة الفنية المناسبة لخوض مباريات التصفيات.

وقال المنصوري: إن اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماماً كبيراً لجميع منتخباتنا الوطنية، ويضع كل إمكانياته من أجل أن تحقق منتخباتنا النتائج التي تُلبي طموحات جمهوره، داعياً الجماهير الإماراتية للحضور في مدرجات ملعب الفجيرة ومساندة المنتخب وتحفيز اللاعبين طوال مباريات التصفيات من أجل انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات.