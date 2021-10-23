ثنائي الشارقة يحصلان على «شارة المبارزة» في التحكيم الدولي

الشارقة ( وام)

حصل لاعبا نادي الشارقة الرياضي في المبارزة علي المرزوقي وعمران البلوشي، على الشارة الدولية في التحكيم من الاتحاد الدولي عن سلاحي السابر والآيبيه على التوالي، وهو ما يتيح لهما تحكيم جميع مسابقات المبارزة المحلية والدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وتمكن الثنائي من اجتياز الاختبارات التي تمت على ثلاث مراحل في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة عدد من الحكام من دول مختلفة من بينها أستراليا والسعودية والكويت والعراق والأردن وإيطاليا وروسيا إلى جانب البلد المستضيف أوزبكستان.

وأوضح عبدالرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف اللعبة، أن حصول الثنائي على الشارة الدولية يندرج ضمن الأهداف التي تتطلع إليها الإدارة، في تأهيل وتطوير منتسبيها من اللاعبين والمدربين والإداريين لزيادة خبراتهم والاستفادة منهم في المستقبل للمساهمة في تطوير ألعاب النادي وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأشار المليحي إلى أن إدارة الألعاب الفردية لديها خطط لتنمية مهارات فرق العمل في جميع الألعاب من خلال ابتعاثهم للدورات التدريبية داخلياً وخارجياً والحصول على الشهادات القارية والعالمية التي تعزز مكانة النادي، لافتاً إلى أن لعبة المبارزة من الألعاب التي وجدت إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة وانتشرت بشكل كبير وهو ما يضعهم أمام تحدٍ بتأهيل وتطوير منتسبيها لمستقبل اللعبة في النادي والدولة.

وأشاد المليحي بفريق المبارزة في النادي الذي أثبت نفسه بقوة في الساحة المحلية، حيث حقق عدداً من الإنجازات آخرها التتويج ببطولة الأندية العربية للمبارزة التي استضافتها إمارة الشارقة.