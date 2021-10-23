«حلبة ياس» جاهزة لتحدي «ختامية الفورمولا» بتوسيع القدرة الاستيعابية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت حلبة مرسى ياس عن توسيع القدرة الاستيعابية لأقصى مدى، لاستقبال عشاق رياضة سباقات السيارات الراغبين بالاستمتاع بفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، والتي تشهد مجريات السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1.



وتماشياً مع التوجيهات الحكومية وفي ظل الظروف الحالية، عمل منظمو الحدث العالمي، الذي تستضيفه أبوظبي بين 9 و12 ديسمبر، على توسيع الطاقة الاستيعابية للحلبة، وإتاحة المجال لعشاق رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية للاستمتاع بالحدث الأضخم في المنطقة، كما يفتح المنظمون باب الحضور أمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، مما يتيح لجميع أفراد العائلة للاستماع بأجواء الإثارة والترفيه معاً.

وطرح المنظمون عدداً إضافياً من التذاكر في جميع الفئات، بما في ذلك تذاكر فئة يوم واحد وباقات الضيافة الراقية، ويمكن للراغبين بحجز تذاكرهم لحضور هذا الحدث العالمي التي تتواصل فعالياته على مدار أربعة أيام، التوجه إلى الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس.

كما تشهد حفلات مهرجان ياسلام لما بعد سباق الجائزة، حضور نخبة من أكبر نجوم عالم الغناء والموسيقى الغربية على مدار أربع أمسيات حافلة بالترفيه والمتعة.



وتوجه الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على استجابتها الرائدة لمواجهة الجائحة وتأمين الظروف المواتية لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى في ظل مناخ آمن، كما أعبر عن سعادة كوادر العمل في حلبة مرسى ياس وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، بإتاحة المجال للعودة إلى كامل القدرة الاستيعابية في الحدث الرياضي وفتح باب الحضور أمام المزيد من عشاق رياضة السيارات.



وأردف: حفاظاً على صحة جميع المشاركين والحضور، نواصل العمل والتعاون القريب مع إدارة رياضة الفورمولا1 وشركائنا الاستراتيجيين في الدولة لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، بما في ذلك وجوب حصول جميع المتواجدين في الموقع على التطعيم، بالإضافة إلى إبرازهم حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن.