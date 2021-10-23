«السفراء الجدد» في «كلاسيكو الأرض»



مدريد (الاتحاد)



منذ ركله الكرة للمرة الأولى، يحلم كل لاعب كرة قدم محترف باللعب في أكبر المباريات، وليس هناك شك أن مواجهة «الكلاسيكو» في الدوري الإسباني، هي واحدة من هذه المباريات، والتي يترقبها بفارغ الصبر دائماً جميع عشاق اللعبة الجميلة، وعلى مر التاريخ، أتيحت الفرصة لبعض أفضل اللاعبين على الإطلاق لتمثيل نادي برشلونة أو ريال مدريد – أو كليهما – في مباراة لا تتوقف أبداً عن التشويق والإثارة.

قام كل من «الميرينجي» و«البلوجرانا» بتعاقدات خلال هذا الصيف، واليوم الأحد ستتاح الفرصة للعديد من هؤلاء اللاعبين للظهور للمرة الأولى في «الكلاسيكو».

ممفيس ديباي.. جاء النجم الهولندي إلى الدوري الإسباني بنية ترك بصمته في برشلونة، وكان يحلم دائماً بتمثيل النادي، وسرعان ما ستتاح له فرصة التألق في «الكلاسيكو».

ثبت اللاعب «27 عاماً» أقدامه سريعاً مع الفريق، وهو أحد أكثر المهاجمين تألقاً في الدوري، وهو معروف بموهبته الاستثنائية، وقدرته على تسجيل الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى قدرته على صنع شيء من الفراغ، وليس هناك شك أن ضم برشلونة لممفيس قد يكون حاسماً فيما سيكون ظهيرة رائعة في «كامب نو» يوم الأحد.

إريك جارسيا.. هو فتى برشلونة الذي يعود إلى منزله، فقد صعد قلب الدفاع الشاب من مارتوريل من خلال أكاديمية «لاماسيا» حيث لعب في الواقع ضد ريال مدريد في المراحل السنية، وقد أثار الإعجاب في كل مرحلة من مراحل تطوره، حيث تولى قيادة كل فريق ظهر معه في الأكاديمية، وانضم مجدداً إلى برشلونة هذا الصيف بعد أن رأي النادي فيه لاعباً لم يكن يتمتع بالفعل بجودة عالية كنجم شاب فحسب، بل يمكنه تقديم الأداء الثابت مع تشكيلة الفريق، وهو قلب دفاع النادي لسنوات قادمة، ويبدو من المرجح أن غارسيا سيقدم نفسه في «كلاسيكو» هذا الموسم.

لوك دي يونج.. كان الهولندي صفقة اللحظة الأخيرة من قبل برشلونة، وانضم على سبيل الإعارة بعد فترة ناجحة في نادي إشبيلية، وجاء لتعزيز هجوم برشلونة لذلك سيكون حريصاً على أن يجلب المزيد من الأهداف لفريقه الجديد، لكن هل سيتمكن من الوصول إلى قائمة الهدافين في أول ظهور له في «الكلاسيكو»؟.



سيرجيو أجويرو.. أحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة، انضم إلى برشلونة هذا الصيف، ليعود الأرجنتيني مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، حيث تألق بالفعل مع أتلتيكو مدريد سابقاً، وهو يعاني من الحظ السيء مع الإصابات حيث لم يشارك بعد في صفوف برشلونة حتى الآن هذا الموسم، لكنه قد يحصل على فرصته الأولى لإثارة الإعجاب يوم 24 أكتوبر في «الكلاسيكو».



إدواردو كامافينجا.. الحيوية والثقة بالنفس والقوة، ليست سوى بعض السمات المميزة للشاب الفرنسي، تعاقد ريال مدريد مع لاعب خط الوسط بهدف أن يتأقلم ليصبح لاعباً أساسياً في خط وسط «لوس بلانكوس» في المواسم القادمة.

على الرغم أنه يشق سنواته الأولى في الملاعب، لكن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً قد أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً في ناديه الجديد، لم يسجل هدفاً في أول ظهور له فحسب، بل كان يجذب المشجعين بانتظام إلى حافة مقاعدهم مع كل فاصل مهاري يقدمه، وليس هناك شك أن هذا «الكلاسيكو» سيكون الأول من بين العديد من المباريات اللاحقة له.

دافيد ألابا.. انضم اللاعب «29 عاماً» إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ولاعب كرة القدم النمساوي متعدد الاستخدامات حريص على نقل خبرته الممتازة في كرة القدم في مركز قلب دفاع «لوس بلانكوس»، كانت عروضه حتى الآن هذا الموسم لرجال كارلو أنشيلوتي ذات فائدة كبيرة، وستكون مباراته القادمة في «الكلاسيكو» مناسبة خاصة جداً له، فهو لاعب من الدرجة الأولى سيحتاجه فريقه في هذا النوع من المباريات.