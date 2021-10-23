التألق ينتظر كأس رئيس الدولة للخيول العربية في «القمة البولندية»



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف غداً مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية، قبل انتقالها للمحطات العربية المقبلة في مصر وتونس والمغرب والسعودية في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة 9 خيول تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويشارك في القمة البولندية نخبة الخيول العربية للظفر بلقب الكأس الغالية، حيث تسجل إسطبلات الخالدية التي تعود لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حضوراً مميزاً وقوياً كالعادة في سباقات المحطة البولندية، حيث تشارك بـ 4 خيول مرشحة لاقتناص اللقب، إذ تعد بولندا مقراً لمزارع إنتاج خيول مربط الخالدية.

ويتقدم المرشحين، «رسمي الخالدية»، إلى جانب «ميار الخالدية»، كما يشارك «وسمي الخالدية»، و«وسمة الخالدية». كما تضم قائمة المشاركين، بطل نسخة 2020 الجواد «دراجون» إلى جانب «جنرال ليدي»، و«ويلكي داكريس»، و«جاتسبي دي بوزولس»، و«إيكرون».

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية في بولندا.

من جهته، أشاد مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة المشرفة على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بالمنجزات المهمة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سروره بالوصول لمحطة بولندا والختامية للمحطات الأوروبية وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، مؤكداً أن محطة بولندا تعد من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية.

من جانبه، قال فيصل الرحماني المشرف العام لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، إن الدعم السخي والاهتمام المباشر من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحدث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي، وساهم بتجسيد مكتسبات كبيرة لمسيرة لكأس الغالية.