«عربية السباحة» تنطلق من أبوظبي بمشاركة 174 رياضياً





أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً في أبوظبي، منافسات البطولة العربية الأولى لسباحة الفئات العمرية 25 متراً، وذلك بمسبح مدينة محمد بن زايد الذي يشهد تنظيم أول بطولة رسمية منذ افتتاحه في 2019، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد السباحة.

وتبدأ مراسم انطلاق البطولة بحفل الافتتاح في الـ4:30 عصراً، بحضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، وطه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة.

وتشهد البطولة مشاركة 174 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، بواقع 49 سباحة و125 سباحاً لمختلف الفئات العمرية، وتبدأ من 14-15 سنة، 16-18 سنة، 19 سنة فما فوق من الجنسين، وتستمر البطولة حتى يوم 27 أكتوبر، وتشهد منافساتها إجراء الجمعية العمومية واجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي يوم 25 أكتوبر.

وتزداد أهمية البطولة كونها مؤهلة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، التي تقام ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية في أبوظبي ديسمبر المقبل.

من جهته، رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور وفد الفينا والاتحاد العربي وكافة الوفود الرياضية المشاركة في البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية، مؤكداً على أهمية البطولة العربية للسباحة للمراحل العمرية ودورها الكبير، خصوصاً بعد أن باتت مؤهلة لبطولة العالم للسباحة التي ستقام في ديسمبر القادم.

وأضاف: البطولة تمثل محطة مهمة في البرنامج الرياضي الشامل نحو تنظيم مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، الذي يتضمن في أجندته مجموعة مميزة من الفعاليات وفي مقدمتها بطولة العالم للسباحة والتي ستقام في الاتحاد أرينا في ديسمبر القادم.

بدوره أشاد سلطان السماحي، بتجمع عائلة السباحة العربية لأول مرة بعد توقف كبير، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس أبوظبي الرياضي بمواجهة كافة التحديات والنجاح في استضافة البطولة، التي ستكون خير استعداد لاستقبال أسرة السباحة العالمية في بطولة العالم للألعاب المائية في أبوظبي ديسمبر المقبل.