بيكيه يرفض «ثالثة» بنزيمة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد 3 سنوات على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، ومنه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، ورحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في نهاية «الميركاتو الصيفي» الأخير، تصور البعض أن غيابهما عن «كلاسيكو الأرض» بين «البارسا» و«الريال» غداً «الأحد» سيجعله باهتاً أو دون المستوى، لأن ميسي كان يشعل مدرجات «الكامب نو» في مثل هذا اللقاء، ولكن حقيقة الأمر أن نجوم الفريقين سواء القدامى أوالشباب لهم رأي آخر، مفاده أن «الكلاسيكو» دائماً ما يكون في الموعد أياً كان الـ22 لاعباً الموجودون على أرض الملعب، وراهنت الصحافة الإسبانية على أن نجوم الفريقين في الوقت الحالي قادرون على التألق والإجادة وإمتاع الجماهير، فكم من نجوم رحلت وظل «الكلاسيكو» أهم مواجهة بين فريقين على سطح الأرض.

وفي تصريحات خاصة لقلب دفاع «البارسا» جيرار بيكيه، نقلت صحيفة «آس» مقتطفات منها، أكد أن كلا الفريقين يسعيان إلى إخراج أفضل ما عندهما في المباراة، ولا يؤثر غياب أي نجم على القوة والإثارة التي تحملها هذه القمة الإسبانية.

وأشاد بيكيه بقائد الريال الحالي كريم بنزيمة، واعترف بأن رحيل كريستيانو رونالدو أفسح المجال لكريم لملء فراغه، وجعله أكثر هدوءاً وتركيزاً، وسمح له بالقيام بأدوار مختلفة ليس كمهاجم فقط، وإنما في كل مكان في الملعب.

وأضاف: الحقيقة أن بنزيمة أكبر من أن يكون مجرد لاعب يسجل أهدافاً، وتألق بنزيمة في هذه السنوات الأخيرة، ونحن نعرف جيداً صعوبة اللعب ضده، ولكننا نسعى إلى أن يكون الأداء على مستوى الحدث وأن نمضي سهرة ممتعة، ولكنه رفض توقع نتيجة المباراة.

جدير بالذكر أنه بفضل بنزيمة، فاز «البيت الأبيض» الملكي بمواجهتي الموسم الماضي في «الليجا» 3-1 و2-1، وسيكون النجم الفرنسي في الموعد غداً من أجل الفوز للمرة الثالثة على «البارسا» في «الكامب نو»، على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، ولكن بيكيه أكد صعوبة حدوث ذلك مرة أخرى.