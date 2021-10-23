«أبيض السيدات» يواجه ميانمار في «التصفيات الآسيوية»



دبي (الاتحاد)



يواجه منتخب السيدات، ميانمار في الساعة العاشرة صباح غد «الأحد»، على استاد عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022، وذلك لحساب المجموعة الرابعة.

وكان منتخبنا قد تمكن من حصد 3 نقاط خلال الجولتين الماضيتين من التصفيات، حيثُ فاز في الجولة الأولى على جوام بهدفين لهدف، ويتساوى في عدد النقاط مع لبنان «ثانياً»، والتي حصدها من فوزه على منتخبنا في الجولة الثانية بهدف، فيما يتصدر ميانمار قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين على لبنان بأربعة أهداف، وجوام بثمانية أهداف، بينما يتذيل جوام ترتيب المجموعة دون نقاط.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني في التصفيات.

وكان منتخب الهند قد ضمن التأهل كونه البلد المستضيف للبطولة، إلى جانب التأهل المباشر لثلاثة منتخبات وهم اليابان وأستراليا والصين الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية عام 2018، فيما تأهل من التصفيات منتخبات: فيتنام «المجموعة الثانية»، وإندونيسيا «المجموعة الثالثة»، وكوريا الجنوبية «المجموعة الخامسة»، والفلبين «المجموعة السادسة»، وإيران «المجموعة السابعة»، وتايلاند «المجموعة الثامنة».