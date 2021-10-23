«الأوراق الرابحة» رهان «الفرسان»



منير رحومة (دبي)



كشف شباب الأهلي خلال مباراته مع الجزيرة، عن سلاح الأوراق الرابحة الذي يراهن عليه في العديد من المباريات، ويثمر عن نتائج إيجابية، وفاعلية كبيرة في إدارة المباريات، سواء على المستوى التكتيكي أو صراع النقاط.

ويملك «الفرسان» صفاً كبيراً من اللاعبين المميزين، الذين بإمكانهم تقديم نفس المستويات الفنية، والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة بالنسبة للبدلاء الذين يدفع بهم المدرب مهدي علي خلال سير المباريات، وينجحون في قلب المعطيات، وقيادة فريقهم إلى الانتصارات.

وانتزع البدلاء الثلاثة الذين راهن عليهم الجهاز الفني في الشوط الثاني، وهم: البرازيلي إدواردو، والإيرانيان أحمد نور الله ومهدي قائدي، نجومية مباراة القمة، بفضل الإضافة التي قدموها، وإسهامهم في حصد النقاط الثلاث، حيث كان هدف الفوز من صناعة إدواردو، وتسجيل أحمد نور الله، بعد عشر دقائق فقط من دخوله أرض الملعب.

كما كان لدخول يوسف جابر وسعود عبد الرزاق في أواخر اللقاء الأثر الإيجابي، في عدم تراجع مستوى شباب الأهلي، وإكمال المباراة بنفس القوة والتحكم في مجريات اللعب، وما يميز فريق «الفرسان» هذا الموسم هو عدم استقرار التشكيلة الأساسية، والتنويع في الاستفادة من اللاعبين الجاهزين، حسب طريقة اللعب التي يضعها المدرب، وخطة مواجهة الفريق المنافس، مما أتاح الفرصة أمام عدد كبير من اللاعبين للمشاركة سواء من البداية، أو كأوراق رابحة تقدم الإضافة في الوقت المطلوب.

ورغم غياب هداف الفريق إيجور جيسوس بسبب الإصابة، والمخاوف التي سيطرت على الجماهير خلال الأيام الماضية، إلا أن «البديل» يوري سيزار، كان ورقة رابحة بيد الجهاز الفني للعب في مركز رأس الحربة، وتسجيل هدف في مرمى الجزيرة، مما يرفع من ثقته في نفسه لمواصلة القيام بأدوار أكبر خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يشكل الفوز على الجزيرة، وانتزاع المركز الثاني في الترتيب دافعاً معنوياً كبيراً للاعبي شباب الأهلي، من أجل مواصلة المشوار بقوة، والاستعداد بجدية لـ «الكلاسيكو» القوي الذي يجمعهم بالعين في قمة مباريات الجولة المقبلة للدوري.

نجوم دكة شباب الأهلي

أحمد نور الله



المباريات: 6

اللعب أساسياً: 3

المشاركة بديلاً: 3

التغيير: 3

الأهداف: 1

كارلوس إدواردو:

المباريات: 7

اللعب أساسياً: 5

المشاركة بديلاً: 2

التغيير: 1

الأهداف: 1

مهدي قائدي

المباريات: 6

اللعب أساسياً: 3

المشاركة بديلاً: 3

التغيير: 0

الأهداف: 2