الجزيرة يكرر مشهد الخسارة

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعرض الجزيرة للخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، والتي جاءت بنفس سيناريو مباراة الشارقة في الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تقدم «فخر أبوظبي» بهدف عن طريق هدافه التاريخي علي مبخوت في الدقيقة الثانية، إلا أن «الملك» عاد إلى المباراة بهدف عن طريق خالد باوزير في الدقيقة 82، قبل أن يضيف بن مالانجو هدف الفوز في الدقيقة 86.

مشهد الشارقة تكرر أمام شباب الأهلي، ولكن مع بعض الاختلافات، حيث سجل عبد الله رمضان هدف الجزيرة في الدقيقة 15، في حين تعادل سيزار لـ «الفرسان» قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، وسجل أحمد نور الله هدف الفوز في الدقيقة 72.

الخسارة هي الثانية لـ «فخر أبوظبي» من أصل سبع مباريات، ليهدر «النقطة الثامنة»، بعد تعادله في مباراة وخسارته اثنتين، وهو الأمر الذي لم يحدث مع الجزيرة منذ موسم 2017- 2018، حيث خسر الفريق في ذلك الموسم مباراتين متتاليتين أمام دبا في الأسبوع الثاني بهدف وأمام النصر في الأسبوع الثالث بنتيجة 4-2، ومنذ ذلك الموسم لم يخسر «فخر أبوظبي» مباراتين في أول سبعة أسابيع، حتى عندما خسر أمام الشارقة الموسم الماضي، في الجولة الخامسة أيضاً، لم يخسر بعدها إلا أمام خورفكان في الأسبوع الثالث عشر.

خسارة الجزيرة لا تعني الابتعاد عن المنافسة على اللقب، حيث إن الفريق بإمكانه العودة مثلما حدث الموسم الماضي، ولم يكن في الصدارة حتى بعد نهاية الدور الأول، إلى أن اقتنص الصدارة من الشارقة بعد الفوز عليه في مباراة الفريقين في الدور الثاني، وبعدها انطلق نحو تحقيق اللقب الثالث في تاريخه.