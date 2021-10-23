الإمارات تنظم «مونديال مسائل الشطرنج»



الفجيرة (الاتحاد)



نالت الإمارات شرف استضافة وتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، لوضع مسائل الشطرنج والتي يستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عام 2022، وجاء ذلك بعد فوز ملف الفجيرة بثقة الجمعية العمومية التي انعقدت في جزيرة رودوس في اليونان، وأثر ذلك من خلال نتائج نجاح تنظيم البطولات السابقة في إمارة الفجيرة.

وحظي ملف الفجيرة بثقة جميع المصوتين، بعد أن نال موافقة الأغلبية المطلقة لممثلي الدول التي حضرت المناقشات العامة، وشارك الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، بحضور اليوناني هاري فوجياكسيس رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وممثلي الدول الأعضاء.

وستكون الإمارات أول دولة عربية وعلى مستوى الشرق الأوسط تنظم بطولة العالم لحل المسائل وتستضيف الجمعية العمومية، إذ لم يسبق أن تم استضافتها سابقاً، بينما كانت الفجيرة قد استضافت اثنتين من الجولات في السنوات 2019 و2020، بينما هي المرة الأولى التي سيتم استضافة البطولة بكامل جولاتها والجمعية العمومية في الفجيرة.وقال الدكتور عبدالله آل بركت: أسهم الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في أن ينال ملف الاستضافة ثقة أعضاء الجمعية العمومية، والذين أشادوا كثيراً بما تتمتع به الفجيرة من بنى تحتية مميزة، وخبرة النادي من خلال تنظيمه لبطولات مميزة عديدة، نال خلالها «العلامة كاملة».

وأوضح محمد عبدالله الزعابي أن استضافة اجتماع الجمعية العمومية إنجاز كبير لا يقل أهمية عن استضافة بطولة العالم، وسيعود بمكاسب عديدة للرياضة الإماراتية، مؤكداً أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم أصحاب السمو الشيوخ وإنجازات لاعبي النادي على المستوى العالمي.