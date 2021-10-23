بوجاتشار يحصل على «الإقامة الذهبية»



أبوظبي (الاتحاد)



حصل الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات على تأشيرة الإقامة الذهبية للإمارات التي تسلمها من مجلس أبوظبي الرياضي، تقديراً لإسهاماته وإنجازاته العالمية، وقياداته لفريق الإمارات لاعتلاء منصات التتويج في المحافل الرياضية الكبرى.

ونجح بوجاتشار من الفوز مرتين بلقب طواف فرنسا والنسخة الأخيرة من طواف الإمارات، إلى جانب عروضه القوية وتألقه في الفعاليات العالمية وحضوره المشرف في جميع سباقات الدراجات الشهيرة.

من جهته، أعرب النجم بوجاتشار عن سروره بحصوله على الإقامة الذهبية، متقدماً بالشكر والتقدير إلى الإمارات، ودورها الريادي في تقدير أصحاب الإنجازات والكفاءات في مختلف المجالات، ورعايتها الدائمة للمواهب والمبدعين، متوجهاً بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ومبادرته المميزة تجاه نخبة رياضيي العالم.

وفي الختام، قدم ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي درع المجلس لتادي بوجاتشار بحضور ماورو جيانيتي مدير فريق الإمارات.