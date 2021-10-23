رودولفو: تطعيم «كورونا» أعادني إلى دبي!



معتصم عبدالله (دبي)



نفى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، ارتباطه بالوحدة خلفاً لمدربه الحالي الهولندي تين كات، مؤكداً في تصريحات لـ «الاتحاد» أن عودته الحالية إلى دبي، بغرض تلقي تطعيم «كوفيد- 19»، بجانب إجراء تجديد إقامته بالإمارات».

وتابع رودولفو مباراتين ضمن الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حضر إلى مدرجات استاد «زعبيل» خلال مباراة الوصل أمام ضيفه العين 0-2، قبل أن يتواجد في اليوم التالي باستاد راشد لمتابعة قمة الجولة بين شباب الأهلي وضيفه الجزيرة 2-1.

وأكد المدرب السابق للوصل وشباب الأهلي ارتباطه بالإمارات، نافياً في الوقت ذاته المفاوضات مع الأندية حالياً، وقال: زيارتي الحالية تقتصر على فترة أسبوع واحد لتلقي جرعة تطعيم «كوفيد- 19» وتجديد الإقامة، وسأعود إلى إسبانيا الاثنين.

وحول وجوده في ملعبي زعبيل واستاد راشد، قال: «تربطني علاقات جيدة مع الكثير من الأصدقاء هنا، علاوة على حبي متابعة المباريات، لذلك كنت حريصاً على مشاهدة أكثر من مباراة في الدوري»، مشدداً على عدم صحة التقارير التي ربطته بتدريب الوحدة.

وظهر رودولفو «46 عاماً»، اللاعب السابق لفريق بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين، للمرة الأولى في ملاعب الخليج والشرق الأوسط مع الوصل من 2016 إلى 2018، حيث قاد «الإمبراطور» لحصد «وصافة» الدوري و«وصافة» كأس رئيس الدولة والخليج العربي، قبل أن يحصد ذات اللقبين مع شباب الأهلي خلال فترته التي امتدت من أكتوبر 2018 إلى مارس 2020.

وتوج المدرب الأرجنتيني، قبل قيادته شباب الأهلي، مع الريان القطري بكأس الشيخ جاسم في 2018، ليتولى لاحقاً تدريب بيراميدز المصري في الفترة من نوفمبر 2020 إلى 29 يونيو 2021.

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2016- 2018: الوصل «وصيف الدوري وكأس رئيس الدولة والخليج العربي»

2018: الريان القطري «كأس جاسم بن حمد»

2018- 2020: شباب الأهلي «لقب كأس رئيس الدولة والخليج العربي»

2020: بيراميدز المصري