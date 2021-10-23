«العميد» يكرر «سيناريو الثلاثية» أمام «الملك»!



علي معالي (الشارقة)



فوز النصر على الشارقة بـ «الثلاثة» ليس جديداً، ويؤكد التاريخ أن «العميد» تفوق كثيراً بهذه النتيجة على «الملك» في مختلف البطولات، سواء الدوري أو الكأس، في عصر الهواية والاحتراف، ومنها نجاح «الأزرق» في التفوق بثلاثة أهداف بالدوري عام 2002، وكأس الاتحاد عام 2004، وتكررت النتيجة في الدوري 2014، وكأس الخليج العربي 2018، وكأس رئيس الدولة خلال لقاء نصف نهائي النسخة الأخيرة.

وجاءت «القمة 90» بين «العميد» و«الملك» مثالية للغاية للنصر الذي قدم مباراة كبيرة من كافة الجوانب، وكان في مقدوره إنهاء اللقاء بعدد وافر من الأهداف، لولا براعة عادل الحوسني حارس الشارقة الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة على مدار الشوطين، واستطاع النصر أن يقلص الفارق في عدد الانتصارات مع الشارقة على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، حيث رفع رصيده إلى 33 انتصاراً مقابل 37 لـ «الملك»، والتعادل 20 مرة.

وتجلت في المباراة الروح العالية للاعب الشارقة السابق والنصر الحالي ريان منديز الذي رفض الاحتفال بهدفه الثالث، ليس هذا فحسب، بل رفع يديه معتذراً لجمهور «الملك»، كما قام ضياء سبع صاحب الهدفين برفع «الرقم 5» بعد هدفه الثاني، ليمنح الفوز إلى زميله طارق أحمد الذي خرج مصاباً في بداية المباراة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.