الجزيرة يتحدى الترجي في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)



يدشن الجزيرة والترجي التونسي أولى مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي تنطلق غداً «الأحد» بمدينة الحمامات بتونس، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن المجموعة الثانية، ويلتقي في المباراة الثانية في نفس المجموعة الغرافة ومكارم المهدية، ويغيب أمل سكيكدة عن الجولة الأولى.

ويلتقي العين مع جمعية الحمامات صاحب الأرض ومستضيف البطولة في المباراة الأخيرة من اليوم الأول، والتي يسبقها حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، فيما يلتقي في المباراة قبل الأخيرة من اليوم الأول الوكرة ورجاء أغادير.

ويغيب الجزيرة والعين عن الجولة الثانية من الدور الأول في مجموعتهما في اليوم التالي، ويعود «الزعيم» إلى المواجهات أمام الوكرة القطري يوم الثلاثاء، فيما يلتقي الجزيرة مع الغرافة القطري، ثم يلتقي العين في المباراة الثالثة له أمام شبيبة الساورة الجزائري، فيما يلعب الجزيرة مع أمل سكيكدة، وفي اليوم الأخير من الدور الأول يلتقي العين مع رجاء أغادير والجزيرة مع مكارم المهدية.

وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وأول الثانية مع رابع الأولى، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثاني الثانية مع ثالث الأولى، والفائزون يتأهلون للمربع الذهبي، والخاسرون يلعبون على مراكز الترضية من الخامس إلى الثامن، فيما يلتقي صاحبا المركز الخامس في المجموعتين على المركزين التاسع والعاشر في ترتيب البطولة.

من ناحية أخرى، غادر ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، البلاد متوجهاً إلى تونس للمشاركة في عضوية اللجنة الفنية للبطولة، حيث تم اختياره مؤخراً ضمن فريق عمل البطولة.