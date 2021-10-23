المطوع: بطل «الديربي» يشارك في «السوبر الإماراتي الكويتي»



معتصم عبدالله (دبي)



كشف أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عن تأجيل موعد مباراة «كأس السوبر لموسم 2020- 2021»، والذي يجمع شباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، بمنافسه النصر حامل لقب الدوري في الموسم ذاته، ليقام مساء السبت المقبل، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، بدلاً من الجمعة.

وأوضح أن البطل المتوج بلقب «السوبر» في «الديربي» المرتقب بين «العميد» و«الفرسان» سيمثل الإمارات في مواجهة «السوبر الإماراتي الكويتي» بالكويت في نسخته الثانية، بعدما توج الكويتي الكويتي بلقب النسخة الأولى للسوبر، والتي أقيمت في دبي نوفمبر 2019 على حساب شباب الأهلي.

وهنأ المطوع طرفي نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة «فئة الرجال»، والذي جمع النصر وشباب الأهلي، وحسمه «العميد» بالفوز بنتيجة 3-0، وقال: «أكملت مباراة النهائي البطولة الأولى لموسم 2021- 2022 بامتياز، بعدما جمعت أفضل فريقين من ناحية المستوى الفني في النهائي الذي ازدان بحضور جماهيري مميز مثل كلمة السر في نجاح أولى مسابقات الموسم».

وشهد «ديربي» «العميد» و«الفرسان» الذي حسمه «الأزرق» بتفوق كبير 3-0 بالأشواط «25- 23، 25- 21، 25- 17» تألقاً لافتاً للثنائي البرازيلي في فرقة «العميد» تياجو سينس وماركوس كوستا، فيما برز في صفوف «الفرسان» الكولومبي كريستوفر ليبرمان ومحمد شمل.

وكان «العميد» قد حجز مقعده في النهائي على حساب منافسه العين بالفوز 3-صفر في نصف النهائي، فيما تأهل «الفرسان» حامل لقب النسخة في الموسم الماضي بالتفوق في الدور ذاته على الوصل 3-0.