«زارا ستار» تطارد كأس الوثبة في أجين



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي فعالياته، حيث يقام غداً «الأحد»، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري فريدريك بوا» في مضمار أجين بفرنسا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم للاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.

وتسعي المهرة «زارا ستار» لمهدي بن مسعود، وبإشراف او تريجوديت، لحصد لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغة جوائزه 12 ألف يورو.

وفازت «زارا ستار» التي يقودها دامين مورين، في سباق بمضمار مونت مارسان لمسافة 2000 متر، وحلت ابنة «أزادي» في المركزين الرابع في سباق الفئة الثالثة، والسابع في سباق الفئة الأولى.

وينافس على اللقب «أصايل ليب» لفيصل جورجي، وقيادة جاري سانشيز، و«هيلفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وقيادة هوج موسان، وكلاهما بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد.

ولن يكون صيداً سهلاً كل من «فواريت» بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«كساب» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري، وكلاهما للشقب ريسنج.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.