توما في ضيافة «مدام توسو»

أبوظبي (الاتحاد)



تصدر مجسم سيرجو توما نجم الجودو الحائز على برونزية وزن تحت 81 كيلو جراماً، في أولمبياد «ريو 2016»، متحف الشمع لـ «مدام توسو»، والذي افتتح فرعه الجديد في دبي، وذلك للمرة الأولى أمام الجمهور في نسخته الـ 25، لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالمياً في المنطقة، وهو يحتل مكانة خاصة لأنه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة.

ويضم متحف «مدام توسو دبي» مجسمات شمعية تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلاً عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية والسياسة، وغير ذلك، فهي ببساطة وجهة ترفيهية فريدة من نوعها، ويمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف تلك الوجهة المذهلة، حيث تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص، وتضم أكثر من 60 مجسماً شمعياً ينبض بالحياة، منها 16 مجسماً جديداً كليّاً لألمع نجوم الشرق الأوسط، كما يوفر المتحف أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ليخطف الأضواء وإبهار الزوار، من خلال المقر الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار.

وضم متحف الشمع العالمي الشهير الذي يقع داخل جزيرة «بلوواترز- Blue waters» الشهيرة في دبي، 60 مجسماً لكوكبة من النجوم والمشاهير وفي مقدمتهم نجم الكرة الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهناك قسم خاص لعدد من الرؤساء ومشاهير الفن العربي والموضة والفنانين ومشاهير السوشال ميديا.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، فكرة متحف الشمع العالمي في دبي، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالعيد الذهبي الخمسين واليوم الوطني وإكسبو دبي 2020، مؤكداً أن نجم الجودو الإماراتي حظي بشهرة عالمية انعكست على رياضة الإمارات.