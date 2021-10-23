ديوب «الهداف التاريخي» بـ «القوة الثامنة»



رضا سليم (دبي)



ضرب السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة بقوة، وقاد فريقه إلى الفوز على عجمان، والحصول على «العلامة الكاملة» التي رفعت رصيده إلى 7 نقاط، بتسجيله لهدفين في الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ويأتي تألق ديوب بعد عودته قادماً من الدوري السعودي، حيث لعب لفريق الشباب لمدة موسمين، ليستعيد أمجاده مع فريقه السابق، حيث يخوض موسمه الثامن في دوري المحترفين.

ورغم أن عدد الأهداف ضعيف في 7 جولات، مقارنة بالمواسم الماضية، إلا أن نجح في رفع رصيده إلى 103 أهداف، ليتصدر قمة الهدافين الأجانب، في تاريخ الدوري، وفض الشراكة مع الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق، والذي سجل 101 هدف، فيما يحتل البرازيلي أندرسون لاعب الشارقة سابقاً المركز الثالث بـ 99 هدفاً.

وكسر ديوب لقب الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين، والذي كان يتصدره بوريس كابي لاعب عجمان السابق، ووصل عدد أهدافه في جميع المسابقات خلال 8 مواسم حتى الآن، إلى 130 هدفاً، أحرزها في 191 مباراة، منها 103 في الدوري، و26 في الكأس، وهدف واحد في مسابقة تحت 21 سنة.

غاب ديوب عن دورينا موسمي 2018-2019 و2019-2020، حيث بدأ مسيرته موسم 2012-2013 وسجل 18 هدفاً بالدوري، وفي الموسم التالي أحرز 22 هدفاً، وهي أعلى نسبة تسجيل في موسم، و12 هدفاً موسم 2014-2015، و13 هدفاً في الموسم التالي، وعاد للتألق موسم 2016-2017 بتسجيل 21 هدفاً، قبل أن تتراجع المحصلة إلى 9 أهداف و6 أهداف، وبعدها رحل عن دورينا.

كان ديوب «34 عاماً» قد عاد في منتصف الموسم الماضي إلى «فارس» الظفرة خلال «الميركاتو الشتوي»، بعدما غادره قبل 4 سنوات، إلى شباب الأهلي الذي رحل عنه إلى بكين رينهي الصيني، ومنه منذ عام إلى الشباب السعودي، قبل أن تنتهي علاقته مع الأخير يوم 18 يناير 2021 ليكون حراً، ويعيده الظفرة إلى صفوفه من جديد، ويقيده رسمياً، بعقد حتى يونيو 2022، والمثير أن اللاعب السنغالي سجل مع الشباب السعودي 8 أهداف في موسم ونصف موسم، و22 هدفاً مع الفريق الصيني في موسمين، بينما أعلى نسبة أهداف سجلها في «دورينا».