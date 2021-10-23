كورتوا يرفض التكهن ويفضل الحذر!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يميل البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني إلى التكهن بنتيجة مباراة «كلاسيكو الأرض» بين فريقه وبرشلونة في «الكامب نو» غداً «الأحد»، ويفضل توخي الحذر وتجنب المغالاة في الثقة، لأن المنافس هو «البارسا»، ومعروف أن نتائج الفريقين يحددها أداء كل منهما داخل «المستطيل الأخضر»، وليس توقعات وتكهنات خبراء الكرة.

ومن هذا المنطلق، كان كورتوا حريصاً عندما دعاه برنامج «نوتيسياس- فاموس» الإسباني إلى التكهن بنتيجة المباراة، على أن يشير إلى تصميمه هو وزملاؤه على تقديم مباراة جيدة تليق بـ «كلاسيكو الأرض»، وقال أفضل حارس في مونديال روسيا الأخير: مثل هذه المباراة تحظى بأكبر مشاهدة على وجه الأرض، ونحن كلاعبين نشعر بذلك عندما نخوضها، سواء كان ذلك في «الكامب نو» أو «السانتياجو برنابيو».

وأضاف: هي أيضاً مباراة يتطلع كل لاعب إلى المشاركة فيها، ونحن سعداء بعودة الجماهير إلى المدرجات، فهذا يمثل إضافة للمباراة ويرفع درجة إثارتها وقوتها، وأعتقد أنها ستكون مباراة ثقيلة على الفريقين، ويصعب لأي أحد التكهن بنتيجتها.

واعترف كورتوا بأن فترة مباريات الأجندة الدولية أفادت الفريقين، لأنها أعادت بعض اللاعبين المصابين، ما ينعكس بالتأكيد على الأداء في المباراة.

ويعرف كورتوا جيداً أن «الكلاسيكو» يحتفظ دائماً بأسراره ومفاجآته، ما دفعه للتعليق قائلاً: علينا ألا نأخذ في الاعتبار كثيراً التشكيل الحالي للفريقين، بل إن أكثر ما يستحق الاهتمام هو الدور الذي سيلعبه جمهور كل فريق مساء الأحد.

وأشار كورتوا إلى إن ترتيب أي فريق منهما في الدوري الإسباني «الليجا» لا يعني شيئاً كبيراً في هذه المباراة، سواء كان في المركز الأول أو الأخير، وسيكون الفريقان حاضرين بقوة، وعلينا أن نركز على الضغط عليهم من أول دقيقة.

ورفض كورتوا في نهاية الحديث توقع من يكون الفائز، وفضل توخي الحذر، وإن كان قال: أخوض المباريات دائماً بروح إيجابية، وأعتقد أننا سنفوز.