«التنس» إلى نصف نهائي المجموعة الرابعة بكأس ديفيز

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخبنا الوطني للتنس إلى الدور نصف النهائي للمجموعة الرابعة لبطولة كأس ديفيز للتنس، التي تستضيفها مملكة البحرين، بفوزه على المنتخب البحريني 2-1، وهو الفوز الذي أهله بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام المنتخب السعودي 3-0، إلا أن منتخبنا عدل من صورته وانتزع بطاقة الصعود للمربع الذهبي، حيث يخوض اليوم مباراة حاسمة أمام تركمانستان، بحثاً عن التأهل للعب في المجموعة الثالثة. وأشاد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، بالجهود التي بذلها اللاعبون خلال المباريات، متمنياً أن يواصلوا التميز في البطولة، وتحقيق أهداف المشاركة، بالرغم من الصعوبات التدريبية التي لازمت اللاعبين أثناء الاستعدادات المبكرة.