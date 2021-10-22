الوحدة والإمارات.. «ظروف حرجة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تختلف ظروف الوحدة والإمارات قبل مباراتهما اليوم، في ختام الجولة السابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، من حيث الحصاد بالأرقام، حيث يتفوق «العنابي» على «الصقور» هذا الموسم، بحصوله على 8 نقاط، بجانب أنه الوحيد مع العين «المتصدر» الذي لم يذق طعم الخسارة في البطولة حتى الآن، بينما لم يعرف «الصقور» طعم الانتصار أو التعادل، ليصل إلى اللقاء برصيد خال من النقاط، بأضعف هجوم في الدوري على الإطلاق بتسجيله 3 أهداف فقط.

ومع أن المواجهات بين الفريقين في «المحترفين» تظهر تفوقاً واضحا للوحدة بـ10 انتصارات مقابل فوزين فقط لفريق الإمارات، إلا أن لقاءات الفريقين لم تغب عنها الأهداف إلا في مباراتي إياب موسم 2015 - 2016 وذهاب موسم 2016 -2017)، بينما كان الفوز الأكبر للوحدة بـ «رباعية» نظيفة في الدور الأول من موسم 2013 - 2014.

رغم هذه الحقائق، يبقى أن ظروف الفريقين الحالية تعتبر «حرجة»، فالوحدة عائد من خسارة ثقيلة في دوري أبطال آسيا، قادته إلى خروج «صادم» من البطولة، والإمارات يعاني «الأمرين» بحصاده المخيب للآمال، وحتى النقطة التي كسبها أمام الظفرة في الملعب، ضمن الجولة الثالثة، عاد وخسرها بـ «قرار انضباطي» لارتكابه خطأً إدارياً، وهذا يجعل المباراة على صفيح ساخن جداً، حيث يسعى الوحدة للعودة إلى السباق بالفوز, بينما يقاتل «الصقور» من أجل عدم الخسارة، والخروج بنقطة على الأقل.