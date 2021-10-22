بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف، بمقر الاتحاد النسائي في أبوظبي، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، والتي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وذلك ضمن بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، وتبلغ جوائزها 30 ألف درهم.

وتشارك في البطولة 80 لاعبة تتقدمهن نخبة من بطلات السيدات والفئات العمرية واللاعبات الدوليات المقيمات على أرض الدولة، وهو ما يجعل المباريات على الطاولات المختلفة حافلة بالتشويق والندية، وتنظم البطولة طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، وبزمن مدته ثلاث دقائق لكل لاعبة، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.