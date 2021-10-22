«التايكواندو» يدشن الموسم ببطولة الصداقة

دبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد التايكواندو صباح اليوم موسمه الرياضي الجديد 2021-2022، بإقامة بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، والتي يستضيفها نادي الشارقة للألعاب الفردية، بإشراف اتحاد التايكواندو، وبالتعاون مع السفارة الكورية الجنوبية في الدولة، ويشارك في المنافسات لاعبو الأندية والمراكز المنضوية تحت مظلة اتحاد التايكواندو، وهي أندية الشارقة والفجيرة للفنون القتالية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واتحاد كلباء ومليحة وشرطة دبي وعجمان ودبا الحصن وأكاديمية فونيكس ومركز رايز الرياضي، وتشارك هذه الأندية في البطولة بعدد 179 لاعباً ولاعبة، منهم 60 في فئة الشباب، و53، في الرجال، و34، في فئة الأنسات، و32 في فئة السيدات.

وكان اتحاد التايكواندو قد نظم قبل انطلاق الموسم الحالي عدة ورش عمل تحكيمية وإدارية بضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإشراف المحاضر والحكم الدولي محمد إسحاق، تم من خلالها شرح اللوائح التنظيمية لبطولات الموسم الجديد أيضاً، واستمرت 4 أيام على فترتين.

وتتضمن أجندة الموسم الجديد إقامة 11 بطولة محلية.

وتوجه رئيس اتحاد التايكواندو، أحمد حمدان الزيودي بالشكر للسفارة الكورية لرعاية إقامة النسخة الحالية لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية، والتي تدشن الموسم الحالي.