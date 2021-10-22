«الشارقة البحري» يحتفي بأبطاله

الشارقة (الاتحاد)

احتفى مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بأبطال ونجوم فريق الدراجات المائية بالنادي أصحاب الإنجازات في منافسات بطولة العالم الأخيرة، التي جرت مؤخراً بولاية أريزونا بالأميركية. وجاء الاحتفال بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة خالد بن جاسم المدفع، وجميع أعضاء المجلس، بعدما عاد فريق النادي بلقبين مهمين من خلال بطليه عامر حوير صاحب المركز الأول وذهبية فئة «رنباوت ستوك»، ومانع المرزوقي صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات «رنباوت ركلايت».

من جانبه أشاد خالد بن جاسم المدفع، بما حققه أبطال النادي من نتائج مشرفة خلال البطولة، مؤكداً أن هذا التميز يرجع لحجم الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، والذي يترجمه مجلس إدارة النادي، ومن خلفه مجلس الشارقة الرياضي، عبر توفير الدعم الكامل للرياضة والرياضيين على مستوى الإمارة.

ووعد المدفع بمزيد من النتائج الطيبة خلال المشاركات المقبلة ليس في الدراجات المائية فقط بل في مختلف الرياضات والأنشطة البحرية المتنوعة التي يحتضنها النادي.