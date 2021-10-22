العين مع صاحب الأرض في «عربية اليد» والجزيرة بـ«الثانية»

رضا سليم (دبي)

أسفرت قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي ستقام بمدينة الحمامات بتونس وتنطلق مبارياتها الأحد وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر، عن وقوع العين في المجموعة الأولى لمسابقة الرجال مع فرق جمعية الحمامات مستضيف البطولة والوكرة القطري ورجاء أغادير المغربي وشبيبة السوارة الجزائري، فيما جاء فريق الجزيرة في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي ومكارم المهدية التونسي وأمل سكيكدة الجزائري والغرافة القطري.

فيما ستقام بطولة السيدات بنظام دوري من دور واحد لمشاركة 5 فرق فقط، هي أربيل العراقي ومن تونس الأفريقي والزهراء ومن الجزائر الإبيار وفتيات بومرداس.