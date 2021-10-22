الجناح الأسترالي في إكسبو يُحلق بـ 13 حدثاً رياضياً

منير رحومة (دبي)

أعد الجناح الأسترالي بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، برنامجاً حافلاً من الأحداث الرياضية، التي تشمل جميع الزوار، وأكبر عدد من الرياضات، وفق الاستراتيجية الدبلوماسية الرياضية لأسترالياً، التي تهدف إلى دعم التواصل والتطوير واستدامة القنوات الجديدة، والخاصة بشراكات صناعة الرياضة وشبكات الرياضة الدولية.

يتضمن البرنامج 13 حدثاً رياضياً، وهي: بطولة داخل الجناح للرياضات المتعددة، راوند روبن، «يديرها إكسبو 2020 دبي»، خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر، وكرنفال كأس ملبورن في 2 نوفمبر، وبطولة الكريكت داخل الجناح، ولعبة الرجبي 7s - من 2 إلى 5 ديسمبر، ومباراة معرض القواعد الدولية من 27 إلى 31 يناير 2022، وعرض نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للسيدات في 29 يناير 2022، وعرض نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للرجال في 30 يناير 2022، ومؤتمر علوم الرياضة والأداء العالي في 31 يناير 2022، وأسبوع الصحة والسلامة الجسدية 1 فبراير 2022 إلى 5 فبراير 2022.

ويقام أيضاً الحدث الرياضي لليوم العالمي للسمع، ومنتدى المرأة في الرياضة في 7 مارس 2022، ومهرجان المرأة والسينما الرياضية في مارس 2022 الذي يقام خلال أسبوع اليوم العالمي للمرأة، بالإضافة إلى تدريب النساء على الإعلام الرياضي من نوفمبر 2021 وحتي مارس 2022.

وتعزز الدبلوماسية الرياضية الأسترالية في معرض إكسبو2020، الدور الذي تلعبه الدبلوماسية التقليدية، وتسعى لتوسع مجال أنشطتها، من أجل أن تنشر المعرفة وتؤثر في الجماهير وتربط بعضهم ببعض، بما في ذلك الفئات الديموغرافية الرئيسة، مثل الشباب والقادة الناشئين والنساء والفتيات.

وتأمل أستراليا في أن تجلب روحها الرياضية القوية إلى «إكسبو 2020»، من خلال أنشطة رياضية يومية وبطولات ستقام في «أوسي بارك» بمركز الرياضة واللياقة والسلامة الجسدية، والذي يقع مباشرة بجوار الجناح الأسترالي، كما ستعقد أستراليا منتديات دولية في «إكسبو 2020» تركز على الرياضة عالية الأداء والتكنولوجيا، وتمثيل النساء في عالم الرياضة والدبلوماسية الرياضية ودور الرياضة في دفع عجلة أهداف التنمية المستدامة.

برنامج «ميني رووز»

يقام برنامج «ميني رووز» طوال مدة المعرض، بحيث يقام مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، كما سيتم تدريب مدربي الإمارات على كرة القدم الأسترالية «Soccer»، ويستهدف بشكل أساسي المجموعات التي تتمتع بالحد الأدنى من معرفة هذه اللعبة.

ملعب متعدد الأغراض

يقع بجوار الجناح الأسترالي داخل مركز الرياضة واللياقة والسلامة البدنية، والذي يمتد على مساحة 5400 متر مربع كاملة، مع شبكات كرة القدم، وملاعب كرة السلة، ومساحة مخصصة للكرة الطائرة، والتنس، وكرة الشبكة، وشبكات الكريكيت «بيغ باش»، واستوديو داخلي للياقة، وشاشات LED كبيرة ومساحة للمعارض الرياضية، وواجهات العرض، وتوقيعات المشاهير.

وهناك أيضاً مساحة تعزز فكرة ممارسة الرياضة كروتين حياة، ويعد «أوسي بارك» مركز البرنامج الرياضي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيستضيف فعاليات ومنافسات طوال فترة المعرض، كما سيستمتع الزائرون بالأنشطة المجانية، كجزء من الخدمات التي تشملها قيمة تذكرة المعرض، مما يؤكد على أن الرياضة للجميع بالفعل.

معسكر رياضي

يستعد الجناح الأسترالي لدعوة أطفال المدارس لحضور المعسكر الرياضي الأسترالي في «إكسبو 2020 دبي»، خلال العطلات المدرسية في الإمارات، حيث يتعرف المشاركون على الرياضة الأسترالية، بالإضافة إلى خوض تدريبات في تطوير مهاراتهم وسط أجواء مرحة هادئة.

أكاديمية الكريكت

يقدم الجناح الأسترالي بالاشتراك مع المجلس الدولي للكريكت وكريكت أستراليا، وأكاديمية الكريكت الأسترالية، دورات ستعمل من مرتين إلى ثلاث مرات خلال الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع وأثناء العطلات المدرسية، وسوف تركز على مهارات الضرب والبولينج المتواجدة في شبكات الكريكت «بيغ باش» الأسترالية في «أوسي بارك».