كلوب: مستوى مانشستر يونايتد خادع





لندن (د ب أ)

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الاستهانة بمواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تصريحات بول سكولز لاعب يونايتد السابق، بأن كلوب كان يفرك يديه معاً، حينما شاهد أداء الفريق أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق والذي توج مع الفريق بعدد 20 بطولة، رفض الانجراف في الاحتفال بالفوز على أتالانتا في منتصف الأسبوع، وانتقد فريق المدرب أولي جونار سولشاير من خلال تواجده كمحلل في قناة «بي تي سبورت».

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هدفين في شباكه في الشوط الأول، قبل أن ينجح في قلب الطاولة على أتالانتا والفوز 3 /2. وأبدى سكولز مخاوفه من تقديم يونايتد لأداء مماثل أمام فريق أوروبي كبير، وضرب مثلاً بمواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل قائلاً: اذهب وألعب بنفس الأسلوب مع فرق مثل ليفربول وسترى ما سيحدث، أتصور أن يورجن كلوب كان يشاهد المباراة في منزله وهو يفرك يديه معاً.

ومع ذلك فإن مدرب ليفربول لم يتفق مع تصريحات سكولز، مؤكداً أن عودة مانشستر يونايتد في النتيجة في الشوط الثاني، تظهر مدى خطورته وإمكانياته الكبيرة.

وقال كلوب: لقد شاهدت المباراة، ولم تكن هناك ثانية واحدة كافية لفرك يدي معاً، لا يوجد سبب لذلك. وأضاف: أتالانتا تسبب بمتاعب لمانشستر يونايتد في الشوط الأول، ولكن منذ ذلك الحين حظي يونايتد بثلاث فرص انفراد واضحة بمرمى أتالانتا، الشوط الثاني أوضح أن الفريق لديه إمكانيات كبيرة، وبناء عليه فإنه يمكنه أن يتسبب بالمتاعب لأي فريق يواجهه.

وتابع: كل ما حدث في الشوط الثاني هو عرض لقوة مانشستر يونايتد. وأوضح المدرب الألماني: لذلك لا، أنا لم أكن أفرك يدي، أنا استعد لمواجهة صعبة أمام فريق جيد للغاية، مانشستر يونايتد ليس سعيداً بنتائجه في الفترة الماضية، لكنهم لديهم القدرة على صنع أشياء لا تصدق ولقد رأينا ذلك بالفعل. ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة.