«السابعة» تمنح البطائح صدارة «الهواة»





فيصل النقبي (الفجيرة)

تصدر البطائح دوري الدرجة الأولى مؤقتاً، بانتظار مباريات الغد، عقب فوزه الثمين على الذيد بهدف سجله العماني محمد بن غريب في الدقيقة 56، من المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة على ملعب البطائح، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة السابعة، فيما تجمد رصيد الذيد عند 3 نقاط.

وأمطر الفجيرة مرمى الرمس بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها، ناصر سالم في الدقيقة 54 ومصطفى محمود بالدقيقة 57 ولوكاس في الدقيقة 75 وناصر خاطر بالدقيقة 77 وسجل الخامس لوكاس قبل نهاية اللقاء، ليصل «الذئاب» للنقطة الرابعة في جدول الترتيب ويبقى الرمس أخيراً بلا نقاط.

وفي ثالث مباريات اليوم الأول من الجولة، قلب «النواخذة» الطاولة على التعاون بعد هدف التقدم، الذي سجله دينس أجاري في الدقيقة 45، حيث تدارك هداف الفريق دياجو سيلفا هدف التعادل بالدقيقة 75، قبل أن يخطف راشد محمد التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 83، وقبل النهاية أضاف الفارو هدف فريقه الثالث، ليصل دبا للنقطة السادسة ويستمر التعاون من دون نقاط.

وتعادل حتا مع مصفوت بهدف لكل فريق، حيث افتتح مصفوت بالتسجيل عن طريق كارلوس البرتو بالدقيقة الثانية، وعادل لحتا راشد سالم بالدقيقة 73,، ليرفع حتا رصيده للنقطة الرابعة ويضيف مصفوت نقطته الأولى وتقام اليوم ثلاث لقاءات، تجمع بين دبا الحصن وجلف أف سي بقمة الجولة، وسيتي مع الجزيرة الحمراء والعربي مع مسافي.