«العميد» بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



حسم النصر أول ألقاب موسم 2021- 2022، بتتويجه بكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بالفوز على شباب الأهلي 3-0 في النهائي، اليوم «الجمعة»، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وتُوج «العميد» بالكأس والميداليات الذهبية، بحضور عبدالعزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، عبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومروان سنكل نائب رئيس مجلس الإدارة.

وجاءت انطلاقة مواجهة «الديربي» مثيرة في الشوط الأول، بعدما حسم «العميد» الشوط لمصلحته 25- 23، ليتواصل التفوق «الأزرق» في الشوط الثاني بأفضلية واضحة بنتيجة 25- 21، وامتد تفوق «العميد» إلى الشوط الثالث بنتيجة 25- 17.

ويعود طرفا «الديربي القديم» لدبي إلى المنافسة على الألقاب مجدداً في الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل، بصالة الوصل على لقب «كأس السوبر لموسم 2020- 2021»، والذي يجمع شباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الموسم الماضي، بمنافسه النصر حامل لقب الدوري في الموسم ذاته.