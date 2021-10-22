ميلان يخطط لتجاوز الصدمة





روما (رويترز)

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم الجمعة، إنه لم يقرر بعد الاعتماد على زلاتان إبراهيموفيتش أو أوليفييه جيرو في الهجوم، في زيارة الفريق لبولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً السبت، وأضاف أنه من الصعب حالياً البدء بهما معاً.

وخاض إبراهيموفيتش ثلاث مباريات هذا الموسم كبديل بسبب الإصابة، بينما فضل بيولي الاعتماد على جيرو في المباريات الأخيرة.

وقال المدرب الإيطالي: إبراهيموفيتش بحاجة للعب والتدريب. مشاركاته ستزيد ولا زلت بحاجة لاتخاذ قرار بشأن أيهما يبدأ المباريات هو أم جيرو. لا يمكن أن نبدأ بهما في الملعب. عندما يكونا في أفضل حالاتهما يمكن أن يحدث ذلك أيضاً.

وسيخوض ميلان المباراة من دون فرانك كيسي والجناح أنتي ريبيتش والمهاجم بيترو بليجري. وأضاف بيولي أن ميلان جاهز للرد على هزيمة يوم الثلاثاء الماضي أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وقال: قدمنا مباراة متواضعة من حيث الاستحواذ على الكرة والتمركز الدفاعي، ساعدنا العمل في الملعب على فهم ما حدث من خطأ في المباراة وهو ما نحتاج لإصلاحه في مباراة الغد. بولونيا سيصنع صعوبات لنا. "يتحلى الفريق دائماً بميزة التعلم من أخطائه. إذا لم ترتكب أخطاء لن تتعلم. لقد أظهرنا أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير. ويمكن إثبات ذلك غداً.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، بينما يتأخر بولونيا بفارق عشر نقاط في المركز الثامن.