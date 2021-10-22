خورفكان في صدارة «دراجات الناشئين»





الشارقة (الاتحاد)

سيطر دراجو نادي خورفكان على المراكز الأولى في فئة الناشئين لسباق دبا الحصن للدراجات الهوائية، الذي نظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع نادي دبا الحصن لفئتي الناشئين والأشبال للأندية بمشاركة مميزة ونجاح كبير.

وأحرز إبراهيم الرفاعي المركز الأول في السباق، الذي جرى لمسافة 45 كم وشهد مشاركة 31 دراجاً مثلوا 5 أندية، هي مليحة ودبا الحصن ومصفوت واتحاد كلباء وخورفكان، وجاء زميله عبدالرحمن صلاح في المركز الثاني، فيما حقق خالد مصطفى المركز الثالث.

ونجح محمد نبهان دراج نادي دبا الحصن في الفوز بالمركز الأول في سباق فئة الأشبال والذي جرى لمسافة 15 كم، وشهد مشاركة 36 دراجاً وجاء خلفان الزعابي من نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني، ومحمود صلاح من نادي خورفكان في المركز الثالث.

وقام منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة، وحضر الختام ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، ونايف جكة عضو رئيس لجنة الحكام وطالب البلي وأحمد النقبي عضواً مجلس إدارة نادي دبا الحصن.

ووجه منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، التهنئة للفائزين في السباق، مشيداً بمستوى وحماس جميع المشاركين، وقال: الاتحاد حريص على تنظيم سباقات للمراحل السنية بشكل دوري للتعرف على مستويات القاعدة من الدراجين في مختلف أندية الدولة والوقوف على مستوياتهم لأهمية هذه الفئات كونها تمثل مستقبل المنتخبات الوطنية لرياضة الدراجات على مستوى الإمارات.

وأثنى بوعصيبه على التنظيم موجهاً الشكر إلى جميع اللجان العاملة خاصة إدارة نادي دبا الحصن، لتعاونها لإنجاح السباق والقيادة العامة لشرطة الشارقة التي ساهمت في نجاح السباق بتأمين مسار الطريق لجميع الدراجين.