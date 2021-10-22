«سلة العنابي».. الفوز الأول على «الفهود» منذ 4 أعوام!



علي معالي (دبي)



مفاجآت كبيرة شهدتها الجولة الثالثة لدوري رجال السلة، منها فوز الوحدة على الوصل، والنصر على شباب الأهلي، حيث حقق «العنابي» أول فوز له هذا الموسم، إضافة إلى الأول على «فهود زعبيل» منذ 4 سنوات، عندما عاد الفريق إلى المشاركة في الدوري، بعد قرار توقف النشاط عام 2005، ليحقق الفريق الذي يدربه السوري نضال بكري انتصاراً معنوياً مهماً في بداية الموسم الذي يشارك فيه 6 أندية فقط، وبفارق نقطة «91 - 90»، وهو ما يؤكد أن الصراع في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل استمر حتى اللحظات الأخيرة.

استمرت المباراة لمدة 5 أشواط، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 80- 80، بعد نهاية الأرباع الأربعة بنتيجة «13- 9، و21- 22، 29- 25، 17- 24»، لينجح الوحدة في الربع الخامس من حسم المباراة لمصلحته بتفوقه «11 - 10»، في مباراة أدارها يعقوب غابش وسالم الزعابي وعلي البناي.

والمفاجأة الأخرى تكمن في فوز النصر على شباب الأهلي 88 - 84، وهو ما لم يحدث منذ 922 يوماً، عندما تفوق «العميد» على «الفرسان» في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان يدرب الفريق يومها المصري حسام الوكيل المساعد الحالي مع المدرب الصربي إيفان جيمك، وكان واضحاً تفوق «العميد» في المباراة التي جرت على ملعبه، حيث قلب تأخره في الربع الأول «15- 23» إلى تفوق كبير في الربعين الثاني والثالث «26- 16، و30- 16»، في الوقت الذي لم يكن فيه تفوق شباب الأهلي في الربع الرابع 29- 17 كافياً للعودة إلى المباراة التي ذهبت لمصلحة «العميد» بفارق 4 نقاط، وأدارها طاقم دولي مكون من حسن حاجي، محمد ريان، وعامر سيجري، ولم يظهر أكثر من لاعب في شباب الأهلي بمستواه، منهم قيس عمر وسعيد مبارك وكذلك الثنائي الأجنبي.

وفي مباراة ثالثة فاز الشارقة على البطائح 84- 71، بنتيجة أرباع 15- 17، 22- 16، 24- 17، 23- 21، في مواجهة جاءت قوية من الفريقين، في ظل التطور الكبير الذي يشهده فريق البطائح.