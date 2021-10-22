9 خيول تتنافس في كأس الوثبة بأميركا



أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب مضمار لون ستار بارك الرملي بأميركا، 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في جولة ساخنة في كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، والمقرر غداً «السبت».

ويأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر الترشيحات للفوز في السباق البالغ طوله 1200 متر وجائزته 9 آلاف دولار «ابتاون مان توب» لكريستا هيننجزجارد، وقيادة أي رودريجوز، و«ابتاون رينج اوف فاير» لجون ار وكريستا هيننجزجارد، بقيادة أي فيرا وكلاهما بإشراف ار روسيل.

وينافس أيضاً «فور هندريد بروف» بقيادة ال فيفانكو، و«جوبا» بقيادة فالديز خيمنيز، وكلاهما لبيتي جي وجوزيف جيليسو بإشراف سي جوفياو«ار بي راث» لريتا ديلون، بإشراف ار ديلون، وقيادة في ام اوريتا جي ار.

وهناك «أربي ريتش راث» لمورجان اوبراين، بإشراف ار تولي وقيادة جي اوليفيو، و«هاي ديماند» لديبرا ليمونس، بإشراف تي جونسون وقيادة اف جيليس و«جاليسماسكوادير» لأيد ويلسون بقيادة سي رودريجوز، و«فازيس جونا بيرن» لسام فلازكويز وقيادة بي كاندوسا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.