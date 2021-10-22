8 مباريات تكمل جاهزية «الأبيض الأولمبي»



معتصم عبدالله (دبي)



يكتمل عقد المنتخب الأولمبي غداً «السبت»، بانضمام لاعبي الفريق الأول بأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية مباريات الجولة السابعة، والتي شهدت مشاركة عدد من لاعبي «الأبيض الأولمبي»، أمثال محمد عباس وخالد البلوشي «العين»، وعلي صالح «الوصل»، مقابل وجود البعض الآخر على «دكة البدلاء».

واصطدم برنامج الإعداد الختامي لـ «الأبيض الأولمبي» بتمسك بعض الأندية بلاعبيها، في ظل تزامن التصفيات مع مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تلزم لوائح الدوري الأندية، بوجوب تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية، «ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية»، في قائمة المباراة من مواليد 1999 وما فوق.

ويدشن «الأبيض الأولمبي» مشوار تصفيات كأس آسيا تحت 23، يوم الأحد المقبل، بمواجهة قيرغيزستان، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الخامسة، فيما يلعب عُمان والهند ضمن الجولة ذاتها، ويلتقي في الجولة الثانية المقررة 27 أكتوبر قيرغيزستان وعُمان في المباراة الأولى، والهند والإمارات في الثانية، فيما تختتم التصفيات بمباراتي الإمارات وعُمان، والهند وقيرغيزستان يوم 30 أكتوبر.

وتشهد التصفيات مشاركة 39 منتخباً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة، حيث ستقام البطولة للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وخاض «الأبيض الأولمبي» ضمن برنامج إعداده لخوض التصفيات 8 مباريات من 25 مايو إلى 8 أكتوبر الحالي، تحت قيادة الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب، والذي دشن مهامه «رسمياً» مع المنتخب منتصف أبريل الماضي، وشمل برنامج التحضيرات خوض 5 وديات دولية بجانب المشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بالسعودية.

وحقق منتخبنا خلال مشوار الإعداد الفوز في 5 مباريات مقابل الخسارة في ثلاث، استهلها بفوزين على التوالي أمام مضيفه البحرين 3-2 و2-1 في المنامة، قبل خسارته في الودية الوحيدة أمام البرازيل في معسكر صربيا 2-5، قبل خوضه وديتين على التوالي أمام العراق 4-1 و2-1 في معسكر الفجيرة.

وودع منتخب الإمارات بطولة غرب آسيا من الدور الأول، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية, والتي ضمت إلى جانبه العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0 مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.

مشوار إعداد المنتخب



المباريات الودية

الإمارات - البحرين 3-2

الإمارات - البحرين 2-1

الإمارات - البرازيل 2- 5

الإمارات - العراق 4-1

الإمارات - العراق 2-1

المباريات الرسمية

الإمارات - لبنان 3-0 «غرب آسيا»

الإمارات - العراق 0- 2 «غرب آسيا»

الإمارات - فلسطين 0-1 «غرب آسيا»