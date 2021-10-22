كايو.. «وصل» لا ينقطع!



مراد المصري (دبي)



وسط نجاح العين في حصد ثلاث نقاط ثمينة، أبقته على قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد تغلبه على الوصل 2 -صفر، في الجولة السابعة، برزت لقطات أثارت المشاعر بين كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني والعين مع جماهير الوصل، حيث تبادل كلاهما الاحترام والتقدير، وتأكيد العلاقة بينهم بالشكل الصحيح.

وتلقى كايو كانيدو تحية من الجماهير، قبل انطلاق المباراة، رغم أنه من الفريق المنافس، ثم بعدما سجل الهدف الثاني لـ «الزعيم» اعتذر لجماهير الوصل، ورفض الاحتفال احتراماً للسنوات الطويلة في صفوف «الإمبراطور» بين عامي 2014 و2019، وتبادل التحية مع الجماهير عقب صافرة النهاية، حيث توجه إلى المدرجات التي عاش معها أوقاتاً جميل، قبل أن ينضم إلى العين، حيث يواصل عطاءه بكل جدية.

من جانبه، عاش الإيفواري كوامي «ليلة خاصة»، بأداء رائع للغاية خطف به نجومية اللقاء، بعدما سجل الهدف الأول للعين، وقام بتأدية الواجبات الدفاعية على أكمل وجه، من خلال إيقاف خطورة «الثنائي» فابيو ليما وويليام بوتكير، بتدخلات حاسمة في توقيت مثالي.

ونجح كوامي الذي سجل هدفه الثاني هذا الموسم، من التأكيد على نضوجه مع «الزعيم» بشكل تدريجي، منذ انضمامه قادماً من خورفكان، كأحد أفضل الصفقات التي قام بها العين مؤخراً على صعيد «المقيمين».

وشهد اللقاء مواصلة العين تفوقه شبه المطلق أمام الوصل، وسجل أهدافاً في جميع المباريات التي خاضها أمامه في ملعب زعبيل في «المحترفين».