فيتل.. «عقوبة الانطلاق»

أوستن (أ ف ب)

أعلن سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات أنه سيتعرض لعقوبة في انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم لـ «الفورمولا واحد»، على حلبة أوستن الأحد، بسبب تغيير المحرك.

وقال فيتل مؤتمر صحافي «ستكون لدينا عطلة نهاية أسبوع صعبة، سنقوم بتغيير المحرك لذلك سنتعرض لعقوبة» في الانطلاق.

وتعرض للعقوبة ذاتها المنافسان الكبيران على اللقب الهولندي ماكس فيرستابن «ريد بول» في روسيا والبريطاني لويس هاميلتون «مرسيدس» قبل أسبوعين في تركيا وزميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس «مرسيدس» في إيطاليا، بسبب استخدام محرك رابع على مقعد واحد.

وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائياً، ويحتل فيتل المركز الثاني عشر في الترتيب العام برصيد 35 نقطة.

وقال «أتطلع بفارغ الصبر لأرى ما يمكننا القيام به، أعتقد أنه يمكننا البقاء أقوياء هنا، يمكننا التجاوز هنا، يبدو أنه مكان جيد لإجراء هذا التغيير، آمل أن نتمكن من العودة إلى القتال».