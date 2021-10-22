«الذل» في «سلة أميركا»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

أكرم ميامي هيت وفادة ميلووكي باكس حامل اللقب، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، عندما تغلب عليه بفارق 42 نقطة «137-95» في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما قاد ستيفن كوري جولدن ستايت للإطاحة بالقطب الثاني للوس أنجلوس، كليبرز، 115-113 بتسجيله 45 نقطة.

في المباراة الأولى، استهل ميامي هيت موسمه بقوة، وحقق ثاني أكبر فوز في تاريخه في الدوري بعد الأول على حساب لوس أنجلوس كليبرز بفارق 43 نقطة عام 1994.

وفرض ميامي هيت سيطرته على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية، ولم يترك أي فرصة لحامل اللقب للعودة في نتيجتها، ملحقاً به الخسارة الأولى في ثاني مباراة له هذا الموسم، بعد فوزه على بروكلين نتس 127-104 في افتتاح الدوري الثلاثاء.

وكسب ميامي هيت أرباع المباراة 40-17 و32-26 و33-26 و32-26، وكان نجمها البديل تايلر هيرو صاحب 27 نقطة، مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة في 24 دقيقة، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة وبام أديبايو 20 نقطة مع 13 متابعة، فيما اكتفى الوافد الجديد من تورونتو رابتورز كايل لاوري بخمس نقاط مع ست تمريرات حاسمة في 24 دقيقة.

وعلق هيرو على الفوز قائلاً «أعني 137 نقطة رقم كبير، آمل أن نتمكن من رؤية ذلك كثيراً هذا الموسم».

في المقابل، عانى ميلووكي باكس الأمرين دفاعياً في غياب نجميه المصابين جرو هوليداي «كعب قدمه اليمنى»، وبروك لوبيز «الظهر»، وهجومياً أيضاً، حيث كان نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل مسجل في صفوفه برصيد 15 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف جاريسون ألن 14 نقطة، فيما اكتفى كريس ميدليتون بتسجيل 10 نقاط فقط.

وبدا ميامي هيت مختلفاً تماماً عن الفريق الذي مني بخسارة مذلة أمام ميلووكي باكس صفر-4 في الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية، أضاف جولدن ستايت ووريرز القطب الثاني لمدينة لوس أنجلوس، كليبرز، إلى جاره ليركز عندما تغلب عليه 115-113 محققا فوزه الثاني هذا الموسم.

وكان جولدن ستايت ووريرز استهل موسمه الثلاثاء بالفوز على ليكرز 121-114 في عقر دار الأخير.

وفرض كوري نفسه نجما للمباراة بتسجيله 45 نقطة بينها 25 نقطة في الربع الأول، حيث نجح في التسجيل من تسع محاولات بينها خمس رميات ثلاثية.

وحقق أفضل مسجل في التاريخ من خارج القوس «43,30%»، والذي سيتخطى قريبا راي ألين «40,02%» في صدارة افضل المسجلين من ثلاث نقاط، ثماني ثلاثيات من أصل 13 محاولة في المباراة، بينها ثلاثيته قبل نحو دقيقة من نهايتها والتي رجحت كفة فريقه.

وأسهم كوري أيضاً بعشر متابعات، وأضاف أندرو ويغينز 17 نقطة، و«البديل» داميون لي 11 نقطة ودرايموند جرين 10 نقاط مع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز بول جورج أفضل مسجل في صفوف كليبرز الذي غاب عنه كواهي لينرد بسبب الإصابة في ركبته، والفرنسي نيكولاس باتوم لأسباب شخصية، برصيد 29 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة، وأضاف إريك بليدسوي 22 نقطة.

وضرب ووريرز بقوة في الربع الأول وحسمه بفارق 17 نقطة «44-27»، لكن الضيوف قلبوا الطاولة في الثاني وكسبوه بفارق 18 نقطة «40-22»، لينهوا الشوط الأول في مصلحتهم 67-66، ثم وسعوا الفارق إلى ثلاث نقاط في الربع الثالث «93-90» الذي أنهوه في صالحهم 26-24، قبل أن ينتفض ووريرز في الربع الأخير ويكسبه بفارق خمس نقاط «25-20».

وفي مباراة ثالثة، فاز أتلانتا هوكس على ضيفه دالاس مافريكس 113-87، وحسم نجم أتلانتا تراي يونج قمته مع العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في مصلحته بتسجيله 19 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة بينها 12 نقطة وتسع تمريرات حاسمة في الربع الثالث، مقابل 18 نقطة مع 11 متابعة للأخير.

ورغم المنافسة القوية والمتقاربة بين النجمين، آلت الكلمة الأخيرة لأتلانتا بفضل اللعب الجماعي، حيث تخطى الخماسي الأساسي حاجز النقاط العشر، مع تألق «البديل» كام ريديش بتسجيله 20 نقطة.

وأسهم بدلاء أتلانتا في تسجيل 44 نقطة.

في المقابل، تخطى ثلاثة لاعبين أساسيين فقط حاجز النقاط العشر في صفوف مافريكس مع 14 نقطة لتيم هارداواي و11 نقطة للاتفي كريستابس بورزينجيس، وأضاف البديل جالين برانسون 17 نقطة.

وقال يونج «نعرف أننا لا نحظى بالاحترام الذي نستحقه، كنا في نهائي المنطقة الموسم الماضي لسبب ما، نريد العودة».